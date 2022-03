"Grüne Tomaten" für einen Tag wieder im Kino: Tickets gewinnen

Die Reihe "Best of Cinema" bringt am ersten Dienstag jedes Monats Klassiker der Filmgeschichte wieder ins Kino. Über 300 Kinos in Deutschland haben sich für die Aktion mit Studiocanal zusammengetan. Ob die Filmreihe auch in einem Kino in Ihrer Nähe zu sehen ist, erfahren Sie auf der offiziellen Webseite von "Best of Cinema".