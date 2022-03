Quiz für dich: So läuft die neue SAT.1-Show mit Jörg Pilawa

Wegen Krieg in der Ukraine

Sean Penn ruft zu Boykott von Coca-Cola, Pepsi und McDonald's auf

Weil Coca-Cola, Pepsi und McDonald's ihre Geschäfte in Russland nach wie vor nicht eingestellt haben, häufen sich die Boykottaufrufe in den sozialen Medien. Auch der US-Schauspieler Sean Penn schloss sich den Protesten an.

