"Der Preis ist heiß": Auch zwei der früheren Assistentinnen sind dabei

"Wir werden alles daran setzen, in die Fußstapfen von damals zu treten", verspricht Wijnvoord. Insgesamt werde es drei zweistündige Sendungen geben, die zeitversetzt gesendet werden. "Ich hoffe, dass wir den Nerv der Zuschauer treffen und dass wir so gigantische Einschaltquoten haben, dass RTL schließlich sagt: 'Moment Mal, das geht nicht anders. Wir müssen noch nachlegen.' Darauf baue ich", hofft der 72-Jährige.

"Der Preis ist heiß" lief von 1989 bis 1997. In der Spielshow, die RTL von Montag bis Freitag ausstrahlte, mussten Kandidaten den Preis diverser Produkte möglichst genau schätzen. 2017 strahlte der Sender RTLup eine Neuauflage der Sendung mit Moderator Wolfram Kons (57) aus, die 2018 jedoch wieder eingestellt wurde. Das Format ist eine Adaption des US-amerikanischen Originals "The Price is Right".