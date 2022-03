Vicky Leandros nimmt Flüchtlinge aus der Ukraine auf

Weltstar Vicky Leandros (69) hilft Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. Auf dem Facebook-Account der Sängerin heißt es: "Ihre Tochter Milana, die Gut Basthorst leitet und Vicky, haben beschlossen, Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine auf Gut Basthorst aufzunehmen. In dieser Woche kommen 2 Mütter mit 5 Kindern in Basthorst an!"