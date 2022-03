Schlag den Star 2022: Rúrik Gíslason und Fabian Hambüchen sind schon heiß

Nun aber bekommt es Hambüchen mit einem anderen ehemligen Leistungssportler zu tun. Doch Hambüchen, der in Rio de Janeiro 2016 Gold am Reck gewann, macht sich keinen Kopf. "Ich habe die Show schon einmal gewonnen und weiß genau, wie es funktioniert. Rúrik sollte lieber mal anfangen zu trainieren, anstatt sich nur um seine Frisur zu kümmern. Bei den Haaren verliere ich keine Zeit. Der Thron gehört mir und nicht Thor!" Eine Anspielung auf Gíslasons Siegerkür bei "Let's Dance", als er gemeinsam mit Renata Lusin zur Filmusik von "Thor" tanzte und einen sehr stattlichen nordischen Gott abgab.

Der Isländer kontert Hambüchens verbale Angriffe mit einem Seitenhieb auf die Körpergröße des Olympioniken. "Fabian, du bist doch so klein, musst du nicht eigentlich bei 'Schlag den Star Kids' mitmachen?" Ein ganz schäner Tiefflieger, offentlich hat Rúrik im Duell am Samstag, 12. März, mehr zu bieten. Die Show läuft um 20.15 Uhr bei ProSieben.

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Die musikalischen Gäste sind Bryan Adams mit "Never gonna rain" und von Eskimo Callboy mit "Pump it".