Let's Dance 2022: Timur Ülker fällt ebenfalls aus – wie reagiert RTL?

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt nicht nur in Deutschland, sondern auch im Cast von "Let's Dance". Nach dem vorzeitigen Ausfall von Hardy Krüger jr. wurde zu Beginn der Woche bekannt, dass Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn-Wittgenstein ebenfalls infiziert sind. Sie müssen am Freitag aussetzen. Am Mittwoch gab es einen weiteren Corona-Fall zu verzeichen: Auch Schauspieler Timur Ülker wurde positiv getestest und kann am Freitag ebenfalls nicht tanzen.