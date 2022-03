Bachelor 2022 – Folge 7: Übernachtungsdate, Eifersucht und viel Rotwein

In der siebten Folge macht "Bachelor" Dominik Stuckmann ernst: Erstmals bittet er eine der Damen, die Nacht mit ihm zu verbringen. Die anderen Kandidatinnen sind hochgradig beleidigt. Da muss Alkohol her!

Von der Villa ins Camp: Die Kandidatinnen müssen in der siebten Folge umziehen. Doch keine Sorge: "Der Bachelor" ist nicht das "Dschungelcamp", also gibt es statt Plumpsklo und Kakerlaken Glamping am Traumstrand.