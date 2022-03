Die letzten Tage des Ptolemy Grey: Kritik zur Serie bei Apple TV+

Apple gelingt es in der Dramaserie "Die letzten Tage des Ptolemy Grey" mit Samuel L. Jackson, dem Thema Demenz eine neue Facette zu entlocken.

Im vergangenen Jahr gewann Anthony Hopkins einmal mehr den Oscar als bester Hauptdarsteller. Sein phänomenales Spiel im Alzheimer-Drama "The Father" hatte Kritiker wie Filmfans gleichermaßen begeistert. Speziell war auch die Aufmachung des Films, der aus den Augen eines Demenzkranken erzählt ist. Was sich wirklich in der Realität zuträgt und was nur im Kopf passiert, kann man im Film-Meisterwerk nicht immer zweifelsfrei zuordnen. Ähnlich konzeptioniert ist auch die neue Apple-Serie "Die letzten Tage des Ptolemy Gray" (ab 11. März), die sich mit zunehmender Dauer zu einem Krimidrama wandelt.

Den gleichnamigen Titelhelden verkörpert Hollywood-Veteran Samuel L. Jackson. Ptolemy haust im totalen Chaos. Seine Wohnung ist wie die eines Messies vollgestopft bis unters Dach, mit Zeitschriften, Möbeln, gebrauchter Kleidung. Gesprächen mit seinem Neffen Reggie (Omar Benson Miller), der sich als einziger in der Familie um den verwahrlosten alten Mann kümmert, kann der Senior kaum noch folgen. Immer wieder flackern Erinnerungsfetzen auf, Ptolemy hört Stimmen und sieht in Flashbacks längst verstorbene Wegbegleiter, etwa seine Frau Sensia (Cynthia McWilliams).

Doch das Schicksal hat es offenbar noch nicht böse genug mit dem Greis gemeint. Als sein einziger Vertrauter, Reggie, einem Mord zum Opfer fällt, verliert Ptolemy die letzte Konstante in seinem Leben. Die Lücke versucht fortan die Jugendliche Robyn (Dominique Fishback) auszufüllen. Sie bringt die Wohnung auf Vordermann, erledigt Alltagsaufgaben und nimmt einen Termin bei dem Arzt Dr. Rubin (Walton Goggins) mit Ptolemy wahr.

Ptolemy ermittelt in einem Mordfall Dort nimmt die Geschichte einen verhängnisvollen Twist: Die innovative Behandlung des charismatischen Mediziners befreit den vernebelten Geist von Ptolemy – und setzt eine verhängnisvolle Verkettung von Erinnerungen in Gang. In der Folge macht sich Ptolemy auf, den Mord an Reggie aufzuklären, er muss sich aber auch mit schmerzhaften Erlebnissen aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen.

Mit dem dementen Ptolemy und der Waise Robyn stehen zwei Ausgestoßene im Mittelpunkt von "Die letzten Tage des Ptolemy Grey". Samuel L. Jackson bedient sich spielfreudig im kompletten schauspielerischen Werkzeugkasten und bringt eine Mischung aus kindlichem Trotz, Misstrauen, Dankbarkeit und Freude auf den Bildschirm. Auch Dominique Fishback weiß zu überzeugen und schließt an ihre starken Auftritte in "Judas and the Black Messiah" und "The Hate U Give" an.

Dazu gelingt es Regisseur Ramin Bahrani in der sechsteiligen Produktion, der Darstellung von Demenz in Film und Fernsehen eine neue Facette abzugewinnen. Zugleich stülpt der Serienmacher in seiner Adaption von Walter Mosleys Romanbestseller dem Thema gekonnt einen philosophischen Rahmen über.