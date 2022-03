GNTM 2022: Umstyling-Folge holt beste Quote seit 14 Jahren

Seit 2006 ist Heidi Klum (48) mit ihrer Castingshow "Germany's next Topmodel" bereits am Start. Und einmal im Jahr begeistert sie die Zuschauer und Zuschauerinnen mit der sogenannten Umstyling-Folge, in der die Nachwuchsmodels sich einer oft krassen Typ-Veränderung unterziehen müssen. So auch am Donnerstag, den 10. März 2022.