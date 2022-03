Moderatorin Silvia Laubenbacher verstorben

TV-Moderatorin Silvia Laubenbacher ist angeblich mit 56 Jahren in München an Krebs verstorben. Das berichtet "Bild" unter Berufung auf den engsten Familienkreis. Beim Sender ProSieben, für den Silvia Laubenbacher unter anderem von 1999 bis 2009 das Mittagsmagazin "SAM" moderierte, heißt es auf Twitter: "RIP liebe Sylvia Laubenbacher. In Gedanken sind wir bei dir, deinem Mann Percy, deiner Familie und deinen Freunden und Fans."