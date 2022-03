Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell: Mel B und Toni Garrn heute dabei

In der 49. Ausgabe von "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" treten unter anderem "Scary Spice" Mel B und Topmodel Toni Garrn gegen kleine Herausforderinnen an.

Von wegen schwaches Geschlecht: In der 49. Ausgabe der Familienshow "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" beweisen Mädchen, dass sie in bestimmten Kategorien die Nase vorne haben: Laura etwa misst sich in der angeblichen Jungs-Sportart Fußball mit dem 46-fachen Nationalspieler und Weltmeister Matthias Ginter: Wer hat die bessere Ballkontrolle und sammelt die meisten Punkte am Rebounder? Auch Fidolina zeigt sich sportlich: Im Stangen-Balance-Duell tritt die Elfjährige gegen Ex-Spice-Girl Mel B an.