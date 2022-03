"Playlist of my Life": Neue Musikshow mit Jeanette Biedermann und Gregor Meyle

Jeanette Biedermann und Gregor Meyle begrüßen zum Auftakt des neuen Formats Yvonne Catterfeld, die die "Playlist of my Life" präsentiert. Direkt im Anschluss geht's mit Daniel Donskoy weiter.

Playlist of my Life Unterhaltung • 12.03.2022 • 23:55 Uhr

Jetzt hat also auch die ARD mit "Playlist of my Life" eine Art gefühlige Musik-Plauder-Runde im Programm, die von fern unter anderem an den VOX-Hit "Sing meinen Song" erinnert. Aber auch an die "Lebenslieder"-Reihe mit Max Mutzke, die von rbb, WDR und BR fürs ARD-Hauptprogramm produziert wurde und von der es bereits zwei Staffeln gibt. Die Ähnlichkeiten dürften aber auch daran liegen, dass die Protagonisten vertraut sind. Allerdings: Die heimische Musiker-Szene jener Künstler, die Klänge und Lyrik eher zart hintupfen statt kraftvoll auftragen, ist eben auch überschaubar.

Als "das emotionalste und persönlichste Musikformat des neuen Jahres" möchten die Programmverantwortlichen die neue Nachtreihe verstanden wissen. Sie wird vom MDR für den Einsatz im Ersten produziert. Dort liegt neuerdings die Hoheit über den Kulturbereich innerhalb der ARD-Anstaltenfamilie.

In der Premierenausgabe lernt man Jeanette Biedermann und Gregor Meyle in einer eher intimen Moderatoren-Rolle kennen. Die beiden Musiker empfangen Gäste, um mit ihnen nicht nur zu reden, sondern auch gemeinsam zu singen. Es soll dabei vor allem um musikalische Momente gehen, die lebensverändernd wirkten. Gerade Gefühlsmenschen verbinden mit Songs oft sehr eng Erinnerungen an besondere Höhen und Tiefen.

In der Auftaktsendung schaut zunächst Yvonne Catterfeld vorbei. In der zweiten Ausgabe von "Playlist of my Life", die direkt im Anschluss um 0.25 Uhr zu sehen ist, steht der Schauspieler, Moderator und Sänger Daniel Donskoy im Zentrum.

