Nächste Ausfahrt Glück – Der richtige Vater: Kritik zum ZDF-Film

In der noch recht neuen ZDF-Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" geht es nicht nur Liebe, Freundschaft und Familie, sondern auch um deutsche Geschichte. 30 Jahre ist es her, als Katharina und Juri gemeinsam aus der DDR fliehen wollten. Doch am Zaun an der Prager Botschaft kurz vor dem Mauerfall konnte sich Katharina nicht durchringen, ihrer großen Liebe zu folgen. Nachdem der Auftakt unter dem "Herzkino"-Label im ZDF im vergangenen Jahr erfolgreich lief, stehen nun an zwei aufeinander folgenden Sonntagen zwei neue Filme auf dem Programm.