Sarah Kohr – Geister der Vergangenheit: Kritik zum ZDF-Film heute

Als aus dem Gefängnis in Hamburg-Fuhlsbüttel die ehemalige Kiezgröße Lorenz Degen (Anatole Taubmann) nach 19 Jahren ausbricht, sind Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) und Staatsanwalt Mehringer (Herbert Knaup) gefordert. Einst hatten sie den "König von Hamburg" auf fragwürdige Weise hinter Gitter gebracht, nun wird er sich rächen. Es dauert denn auch nicht lange, bis der Kiez-König Mehringers zwölfjährigen Sohn Hendrik entführt. Fortan muss der Junge in einem düsteren Bunker schmoren. Was hat Degen gegen Mehringer und Kohr – und was will er außerdem? Dem Montagsfilm "Geister der Vergangenheit" gelingt es über weite Strecken, die Geheimnisse seiner Figuren zu bewahren. Es ist der siebte Film, der durchaus erfolgreichen Reihe, die seit 2014 im ZDF zu sehen ist. Zum zweiten Mal führt Bruno Grass Regie.