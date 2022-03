"Funeral for a Dog" und Nigtmare Alley: Streamingtipps der Woche

Sky präsentiert eine grandiose deutsche Romanverfilmung, und Disney nimmt einen Oscaranwärter ins Programm. Diese und weitere Streaming-Highlights der Woche finden Sie im Überblick.

Zunächst geht der Journalist Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) davon aus, dass ihn ein ganz normales Interview erwartet, als er zum gefeierten Schriftsteller Mark Svensson (Friedrich Mücke) nach Italien reist. Doch in der neuen Sky-Serie "Funeral for a Dog" (ab 17. März) ist nichts so, wie es auf den ersten Blick erscheint. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Funeral for a Dog", Sky Ticket Dass es kein ganz normales Interview werden kann, das sieht man dem Münchner Journalisten Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) auf dem Flug nach Italien sofort an. Er will den öffentlichkeitsscheuen Bestsellerautor Mark Svensson (Friedrich Mücke) treffen. Aus ein paar Stunden werden einige Tage, die Mandelkern nicht nur mit dem Schriftsteller, sondern auch mit den Protagonisten des Romans verbringt. Er taucht immer tiefer ein in eine Geschichte, die er zu kennen glaubt, aber über die er nichts weiß ...

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Von der ersten Einstellung auf der Toilette eines Flugzeuges an entfaltet die achtteilige Serie "Funeral for a Dog" einen fatalen Sog in fremde Leben. In der grandiosen Verfilmung des Romans "Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger liefert vor allem Albrecht Schuch ("Berlin Alexanderplatz", "Bad Banks") als Journalist in einer Sinn- und Lebenskrise die ideale Projektionsfläche, für alles, was man jahrelang verbergen, verheimlichen, verdrängen kann. Die spannende Serie ist ab 17. März bei Sky Ticket zu sehen.

"Nightmare Alley", Disney+ Stanton "Stan" Carlisle (Bradley Cooper) ist ganz unten angekommen, als er in den USA der 1940er-Jahre auf einem Jahrmarkt anheuert. Clem (Willem Dafoe), der Besitzer der Freakshow, lässt Stan zunächst niedere Arbeiten verrichten, bald aber steigt der intelligente Mann auf und wird selbst zur Attraktion. Eines Tages erscheint die Psychologin Dr. Lilith Ritter (Cate Blanchett) bei einer von Stans Shows und versucht, seine Tricks zu entlarven – vergeblich. Dr. Ritter, die weiß, dass Stan ein Hochstapler ist, geht dennoch einen waghalsigen Plan mit ihm ein: Zusammen mit Molly wollen sie den Tycoon Ezra Grindle (Richard Jenkins) betrügen.

Mit Guillermo del Toro hat ein Meister des Düsteren den Roman "Nightmare Alley" von 1946 erneut verfilmt. Es ist der erste Film des Mexikaners nach seinem vierfachen Oscar-Erfolg "The Shape of Water" von 2017. Auch der mit Stars wie Rooney Mara, Toni Collette und Ron Perlman hochkarätig besetzte Psychothriller "Nightmare Alley" ist in vier Kategorien für einen Oscar nominiert. Zu sehen gibt es den preisverdächtigen Streifen ab 16. März bei Disney+.

"WeCrashed", Apple TV+ Schon auf Studentenpartys stellt sich Adam Neumann, verkörpert von Oscar-Preisträger Jared Leto ("Dallas Buyers Club"), als "Serial Entrepreneur" vor. Auch wenn er von Kommilitonen wie Dozenten mit einem abschätzigen Kopfschütteln bedacht und als Großmaul abgestempelt wird, hält er an seinen großen Träumen fest: Mit Geschäftspartner Miguel (Kyle Marvin) stellt Adam die Firma WeWork auf die Beine, privat erobert er das Herz der Künstlerseele Rebekah (Anne Hathaway).

Zwischen bewundertem CEO und ausgestoßenem Buhmann: Mit "WeCrashed" zeichnet Apple äußerst gelungen den Aufstieg und Fall von Adam Neumann nach. Von dem feinsinnigen Porträt bleibt vor allem Jared Letos Darbietung als charismatisch-narzisstischer Unternehmer hängen. Zu sehen gibt es die achtteilige Serie, die auf dem Podcast "WeCrashed: Der Aufstieg und Fall von WeWork" von Lee Eisenberg und Drew Crevello basiert, ab 18. März bei Apple TV+.

"Rot", Disney+ Auf den ersten Blick ist Mei Lee ein ganz normaler Teenager: Die selbstbewusste 13-Jährige hängt mit ihren Freunden in der Schule ab, schwärmt für die Mitglieder der angesagtesten Boyband, und sie versucht ihrer überfürsorglichen Mutter Ming gerecht zu werden. Ganz nebenbei lastet auf ihr auch ein uralter Familienfluch, der sich über Nacht manifestiert: Bei starken Emotionen verwandelt sich das Mädchen in einen riesigen, knallroten Panda. Das sorgt für jede Menge Chaos, denn Meis Gefühle schwanken quasi sekündlich.

"Rot", der neue Animationsfilm von Disney und Pixar, erzählt eine Geschichte über das Erwachsenwerden und alles, was damit zu tun hat – natürlich in gewohnt-knuffiger Animationsoptik und mit viel Herz. Regie führte die chinesisch-kanadische Filmemacherin Domee Shi, die 2019 für ihren Kurzfilm "Bao" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Ihr neuestes Werk startet am 11. März bei Disney+.

"Die letzten Tage des Ptolemy Grey", Apple TV+ Ptolemy Grey (Samuel L. Jackson) leidet an Alzheimer und haust im totalen Chaos. Gesprächen mit seinem Neffen Reggie (Omar Benson Miller), der sich um den verwahrlosten alten Mann kümmert, kann der Senior kaum noch folgen. Als sein einziger Vertrauter einem Mord zum Opfer fällt, verliert Ptolemy die letzte Konstante in seinem Leben. Die Lücke versucht fortan die Jugendliche Robyn (Dominique Fishback) auszufüllen. Als eine neuartige Therapie dafür sorgt, dass Ptolemys Erinnerungen zurückkehren, macht er sich mit Robyn auf, um Reggies Tod aufzuklären.

Mit dem dementen Ptolemy und der Waise Robyn stehen zwei Ausgestoßene im Mittelpunkt von "Die letzten Tage des Ptolemy Grey". Samuel L. Jackson bedient sich spielfreudig im kompletten schauspielerischen Werkzeugkasten und bringt eine Mischung aus kindlichem Trotz, Misstrauen, Dankbarkeit und Freude auf den Bildschirm. Auch Dominique Fishback weiß zu überzeugen und schließt an ihre starken Auftritte in "Judas and the Black Messiah" und "The Hate U Give" an. Die sechsteilige Produktion von Regisseur Ramin Bahrani startet ab 11. März bei Apple TV+.