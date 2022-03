Polizisten gegen pädophile Täter - Story im Ersten: die schwierige Arbeit der Ermittler

Es ist ein Fall, der bundesweit für Schlagzeilen und Fassungslosigkeit sorgte: Ein 42-Jähriger wird 2019 in Bergisch-Gladbach festgenommen. In seinem Haus findet die Polizei sieben Terabyte an Videos und Bildern mit kinderpornografischem Inhalt. Der Familienvater, so bekommen die Fahnder bald heraus, ist Teil eines Pädophilen-Netzwerks, das international agierte und Kinderpornografie tauschte. Auswertungen von Chats kommen zu dem Schluss: Verdächtige missbrauchten auch ihre eigenen Kinder. In einem der größten Kriminalfälle der Bundesrepublik kommen immer schlimmere Details ans Licht. "Die Story im Ersten: Polizisten gegen pädophile Täter" hat die Ermittlungen zwei Jahre lang begleitet.