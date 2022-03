Vanessa Mai: Diese Fanfrage kann sie gar nicht leiden

Es ist ein beliebtes Ritual von Vanessa Mai: In regelmäßigen Abständen dürfen Fans der Sängerin ("Wolke 7") auf Instagram ihre Fragen stellen, die Mai wahrheitsgemäß beantwortet. Doch am Sonntag überspannte ein Fan den Bogen und veranlasste Mai zu einem Konter.

"Wann kommt der Nachwuchs?": Diese Frage hatte ein unbekannter Fan ins Kommentarfeld unter "Stell mir eine Frage" getippt. "Ich kann solche Fragen überhaupt nicht ab", antwortete die 29-Jährige in ihrer Story. "So was sollte man auch keine Frau einfach so fragen. Warum?" Eine Auswahl der möglichen Antworten lieferte sie gleich mit: "eine Frau will keine Kinder, eine Frau versucht verzweifelt Kinder zu bekommen, eine Frau kann keine Kinder bekommen, eine Frau hat schon Fehlgeburten o. ä, erlitten" oder einfach nur "zu privat".