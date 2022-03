Kann man den "American Song Contest" auch in Deutschland sehen?

Es ist ein Novum in der Musikbranche: 66 Jahre nach der ersten Austragung des "Eurovision Song Contest" in Europa gibt es erstmals einen Ableger auf dem US-amerikanischen Markt. Der "American Song Contest" startet am Montag, 21. März, beim US-Network NBC. In Deutschland wird das Spektakel bei ServusTV Deutschland gezeigt. Acht Musik-Shows werden ab Dienstag, 29. März, wöchentlich um 22.15 Uhr zu sehen sein. In fünf Qualifikationsrunden, zwei Halbfinals und dem Finale treten 56 Musik-Acts für die 50 Bundesstaaten, fünf US-Territorien sowie die Hauptstadt an. Von etablierten Künstlern wie dem zweifachen Grammy-Gewinner Michael Bolton ("How Am I Suppossed To Live Without You") über Newcomer bis hin zu unentdeckten Talenten ist alles mit dabei. Doch nur ein Star kann am Ende den Wettbewerb gewinnen.