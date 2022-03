Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer: Kritik zur Serie bei SAT.1

FBI-Agentin Clarice Starling meldet sich drei Jahrzehnte nach "Das Schweigen der Lämmer" zurück. Die Serie erzählt, wie ihre Geschichte nach dem Hannibal-Lecter-Fall weitergegangen ist.

Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer Thrillerserie • 15.03.2022 • 20:30 Uhr

1992 räumte "Das Schweigen der Lämmer" alle fünf wichtigsten Preise bei der Oscar-Verleihung ab: Er wurde als bester Film ausgezeichnet, Anthony Hopkins bekam den Preis als bester Hauptdarsteller, Jodie Foster den Oscar als beste Hauptdarstellerin, Jonathan Demme für die Regie, und auch das beste Drehbuch wurde gewürdigt. 2021, also fast 30 Jahre später, wurde der Kult-Film zur Serie: "Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer" steigt zeitlich im Jahr 1993 – also ein Jahr nach dem Kinoerfolg – ein und erzählt die persönliche Geschichte von Clarice (Rebecca Breeds), die weitere Fälle um Serienmörder sowie Sexualverbrecher übernimmt und sich dabei durch die politische Welt von Washington, D.C. kämpfen muss. Auf eine Rückkehr von Hannibal Lecter dürfen sich Fans dabei nicht freuen – aus Urheberrechtsgründen wird nicht einmal der Name des kultigen Kannibalen erwähnt.

In der Auftaktfolge der Krimiserie, die SAT.1 nun zum ersten Mal im deutschen Free-TV zeigt, ist es vor allem die Realität, die Clarice zu schaffen macht. Nachdem sie den berüchtigten Serienmörder Buffalo Bill zur Strecke gebracht hat, wurde die FBI-Anwärterin nämlich bis auf Weiteres beurlaubt – und das, obwohl Clarice selbst sich nicht als Opfer von Bills Psychospielchen betrachtet. Von ihrem Arbeitgeber zur Therapie gezwungen, arbeitet die junge Frau das Erlebte widerwillig auf und wünscht sich dabei nichts sehnlicher, als wieder in ihren Job zurückkehren zu können.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Ein Glück, dass es sich bei der Mutter des einzigen Mädchens, das Clarice vor Bill retten konnte, um die Justizministerin Ruth Martin (Jayne Atkinson) handelt. Diese bietet der jungen Ermittlerin eine Stelle in der neu gegründeten VICAP-Task-Force an, einer Sondereinheit, die Gewalt- und Sexualverbrechen aufklären soll. Nach ihrem holprigen Start in ihrem neuen, von Männern dominierten Team liegt es schon bald an Clarice, eine weitere Mordserie aufzuklären. Um ihre Differenzen mit dem Leiter der Einheit, Paul Krendler (Michael Cudlitz), beizulegen, gibt Clarice alles – und wird dadurch zunehmend in politische Machtkämpfe hineingezogen.

Gibt es eine zweite Staffel? "Nach mehr als 20 Jahren des Schweigens haben wir das Privileg, einer der beständigsten Heldinnen Amerikas – Clarice Starling – eine Stimme zu geben", ließen sich die Drehbuchautoren Alex Kurtzman und Jenny Lumet zu Beginn der Dreharbeiten zitieren. "Clarices Tapferkeit und Komplexität haben immer den Weg erleuchtet, auch wenn ihre persönliche Geschichte im Dunkeln blieb. Aber ihre ist genau die Geschichte, die wir heute brauchen: ihr Kampf, ihre Belastbarkeit, ihr Sieg. Ihre Zeit ist jetzt und immer."

Tatsächlich, wie schon die US-Premiere der Serie zeigte, scheint "jetzt" eben doch nicht die Zeit für Clarice Starling zu sein. Das mag vor allem daran liegen, dass niemand Clarice Starling so grandios verkörpern kann wie Jodie Foster. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ohne Hannibal wohl nur wenige Fans des Originals der Neuauflage eine Chance geben. Entgegen aller Hoffnungen der Macher, an den Erfolg des Kultfilms von 1991 anknüpfen zu können, floppte das Sequel in den Vereinigten Staaten. Folglich mag es kaum überraschen, dass sich eine Fortsetzung der Serie nach wie vor in der Schwebe befindet. Bei CBS wurde bislang keine zweite Staffel bestellt, und auch eine geplante Übernahme durch Paramount+ war letztendlich nicht erfolgreich.

Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer – Di. 15.03. – SAT.1: 20.15 Uhr