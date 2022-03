Mutter werden mit Behinderung? – "Echtes Leben" begleitet Alexandra

Eine Geburt stellt für den menschlichen Körper eine enorme Herausforderung dar. Doch was, wenn die werdende Mutter ohnehin schon mit zahlreichen körperlichen Belastungen zu kämpfen hat – etwa aufgrund einer Vorerkrankung? Das Recht auf Elternschaft von Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung ist ausdrücklich Teil der UN-Behindertenrechtskonvention. Das heißt: In Deutschland und allen anderen Ländern, die das Übereinkommen unterschrieben haben, steht Menschen mit Behinderung völlig frei, ob sie Kinder haben wollen.

Wie eine Elternschaft mit Handicap in der Praxis aussieht, zeigt Jessica Szczakiel in ihrer ARD-Dokumentation "Echtes Leben: Mutter werden mit Behinderung?". Über anderthalb Jahre hinweg hat die Filmemacherin die 24-jährige Alexandra begleitet. Die nur 85 Zentimeter große Frau leidet unter einer besonders starken Ausprägung von Osteogenesis Imperfecta – sie hat Glasknochen. Alexandra ist einer von rund 5.000 Menschen, die in Deutschland von der seltenen Erbkrankheit betroffen sind. Und: Sie ist im fünften Monat ungewollt schwanger.