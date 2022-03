"Let's Dance": Bastian Bielendorfer hat schwer an Kritik zu knabbern

Nach der vergangenen Ausgabe von "Let's Dance" musste sich Bastian Bielendorfer (37) so einiges anhören. Das nahm den Komiker und Autor auch ganz schön mit. Zahlreiche Fans machten ihm daraufhin allerdings Mut. Zuvor hatte Bielendorfer laut RTL in einer Instagram Story erklärt , dass viele Menschen ihm zwar nette Dinge geschrieben hätten. "Wahnsinnig viele Leute haben mir aber auch unglaubliche Scheiße geschrieben", habe er demnach zugegeben. Das fresse ihn "ein bisschen auf".

"Ich bin ehrlich gerührt", schob Bielendorfer in einer weiteren Story nun hinterher. Er "habe ungelogen über 10.000 Nachrichten" von Menschen erhalten, "die mir geschrieben haben, dass sie mich gerne sehen und dass es schön ist, dass ich bei 'Let's Dance' dabei bin und dass ich halt in meinem Rahmen kämpfe [...]". Er habe Respekt vor dem Urteil der Jury, aber seine Fans hätten schon gemerkt, "dass mich das wirklich getroffen hat". Denn seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (34) gebe sich "so dermaßen Mühe" mit ihm und trotzdem seien "die Ergebnisse halt überschaubar".