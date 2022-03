ESC 2022: Das sind die Favoriten bei den Wettanbietern

Die Fanseite eurovision.com hat die Quoten mehrerer großer Wettanbieter gesammelt. Bei allen rangiert der auf Ukrainisch gesungene Rapsong deutlich auf Platz eins. Die Experten und Buchmacher rechnen also wohl mit einem Solidaritätsbonus zugunsten der Ukraine.

Die Siegquote bewegt sich meist um die Zwei herum. Wer also zum Beispiel 100 Euro auf einen Gewinn von Kalush Orchestra setzt, bekommt im Fall eines Sieges 200 Euro heraus.

Der Eurovision Song Contest findet am 14. Mai 2022 in Turin statt. Kalush Orchestra müssen zunächst am 10. Mai das Halbfinale überstehen.