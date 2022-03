Kehrtwende in Berlin: ZDF-Doku zeigt, wie der Ukraine-Krieg die Politik verändert hat

Es war ein historischer Tag in der deutschen Politik: Am Sonntag, 27. Februar, verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Sondersitzung im Bundestag zum Krieg in der Ukraine eine Finanzspritze von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik bedeutete dies nicht weniger als eine Wende um 180 Grad. Zweieinhalb Wochen nach der geschichtsträchtigen Entscheidung widmet sich nun eine ZDF-Doku den Hintergründen und Auswirkungen für Deutschland und die Welt: "ZDFzeit: Kehrtwende in Berlin. Waffen, Schulden, Wohlstand" ist am Dienstag, 15 März, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.