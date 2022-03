Let's Dance 2022: Regina Luca springt für Kathrin Menzinger ein

Der nächste Corona-Fall bei "Let's Dance": Diesmal hat es Profitänzerin Kathrin Menzinger erwischt. Nach jetzigem Stand kann ihr Tanzpartner René Casselly dennoch antreten – mit prominenter Unterstützung an seiner Seite.

Für Menzinger wird Regina Luca einspringen. Die Tänzerin war bereits in fünf "Let's Dance"-Staffeln dabei. Im vergangenen Jahr betreuten sie und ihr Ehemann außerden ein Paar bei "Let's Dance Kids".

Regina Luca wurde unter ihrem Mädchennamen Murtasina im heutigen Kirgisien geboren. Seit dem Jahr 2000 lebt sie in Deutschland, gemeinsam mit ihrem Ehemann betreibt sie in Pforzheim eine Tanzschule. Die beiden haben einen Sohn im Grundschulalter.

Ihre beste Platzierung erzielte Regina Luca in ihrer Premierenstaffel gemeinsam mit GZSZ-Star Thomas Drechsel. Das Paar landete 2015 in Staffel 8 auch dem 6. Platz.

Nun bleibt nur zur hoffen, dass René Casselly sich beim Training mit Menzinger nicht ebenfalls angesteckt hat. Der Zirkusartist und "Ninja Warrior"-Sieger nimmt aus der vorherigen Folge einen Bonuspunkt mit in die vierte Live-Show am Freitag.

Die RTL-Sendung ist in diesem Jahr von Corona schwer gebeutelt. Hardy Krüger jr. musste wegen einer Corona-Erkrankung aussteigen. In der vergangenen Show fehlten gleich drei Promis – Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Caroline Bosbach und Timur Ülker – wegen einer Corona-Infektion. Erstmals musste deshalb am Ende des Abends kein Paar gehen. Vor Menzinger erwischte es auch schon die Profitänzer Andrzej Cibis und Malika Dzumaev.