"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Opfer wurden über Wochen ausspioniert

Gleich zwei neue Fahndungsaufrufe der Polizei beschäftigen sich selbst mit Beobachtern. Nur dass die in diesen Fällen unheimliche Zeitgenossen sind, von denen ein hohes Maß an Aggressivität ausgeht. So berichtet eine Hausbewohnerin davon, dass sie in der Nähe ihres Anwesens immer wieder verdächtige Personen aufgehalten haben. Offenbar holten die im Vorfeld eines Verbrechens Erkundigungen ein. Dumm nur, dass sie zu spät bemerkt wurden.