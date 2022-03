ARD-Mediathek bietet jetzt Sendungen für ukrainische Kinder an

Sie haben teils Furchtbares erlebt und mussten mit ihren Familien aus der Heimat fliehen. Nun müssen sich die ukrainischen Kinder in Deutschland in einer neuen Umgebung mit fremder Sprache zurechtfinden. Die ARD möchte den Kindern den Start in Deutschland mit einem speziellen Angebot in der ARD-Mediathek etwas leichter machen.