Dschungel-Spezial vom perfekten Promi Dinner fällt 2022 aus

In den vergangenen Jahren gehörte die Dschungel-Ausgabe des beliebten VOX-Formats "Das perfekte Dinner" fast schon zur Tradition. In unterschiedlichen Gruppen bekochten sich die Kandidatinnen und Kandidaten gegenseitig. Ganz müssen die Fans jedoch nicht auf ein Wiedersehen mit den Dschungelcamp-Stars verzichten.

Der amtierende Dschungelkönig Filip Pavlović (27) sowie Anouschka Renzi (57) und Harald Glööckler (56) treten am 10. April (20.15 Uhr, VOX) in einem Dschungel-Spezial gegen Steffen Henssler (49) in seiner Erfolgsshow "Grill den Henssler" an. Am Herd müssen die ehemaligen Dschungelcamp-Stars dann beweisen, dass sie nicht nur Reis mit Bohnen kochen und sich gegen den TV-Koch behaupten können. Mehr über die neuen "Grill den Henssler"-Folgen und seine Gegner in der neuen Staffel lesen Sie hier.