50 Cent spielt in Berlin – erstes Deutschland-Konzert seit zwölf Jahren

50 Cent (46) spielt im Sommer 2022 mehrere Konzerte in Europa. Für eine Show wird der Rapper auch nach Berlin kommen, wie er nun selbst mitteilt. Er wird am 25. Juni in der Mercedes-Benz-Arena auftreten. "Wir werden eine gute Zeit haben. Verpasst das nicht", schreibt 50 Cent bei Instagram zu der Ankündigung .

Auf der Social-Media-Plattform hatte 50 Cent in den vergangenen Wochen mit denselben Worten bereits mehrere andere Europa-Konzerte bestätigt. So wird der Rapper unter anderem im Juni auch in Dublin, London, Manchester und Paris Shows spielen. Voraussichtlich wird er dann auch Hits wie "In Da Club" performen.