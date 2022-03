jerks: 5. Staffel wird gedreht – wann laufen die neuen Folgen?

Das Erfolgsrezept der Serie lautet: Fremdschämen bis der Arzt kommt. Genüsslich können die Zuschauer in der Serie Christian Ulmen und Fahri Yardim dabei zusehen, wie sie immer wieder in peinliche Situationen kommen und am Alltagsleben scheitern. Die neue Staffel geht noch weiter und liefert erstmals Einblicke in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der beiden Antihelden.