jerks - 4. Staffel: Warum Mats Hummels wieder absagte

Am 26. August startet die vierte Staffel der beliebten Comedy-Serie "jerks." bei Streaming-Anbieter Joyn PLUS+ . Eigentlich war auch ein Gast-Auftritt von Fußball-Star Mats Hummels geplant. Doch der Profi von Borussia Dortmund überlegte es sich anders.

Hummels hätte sich wie so viele Gast-Stars selbst spielen sollen. "Er hatte sich wirklich beworben und wir haben miteinander gesprochen", erklärte Christian Ulmen im prisma-Podast "Hallo!". Doch dann machte Hummels einen Rückzieher, als ihm die geplante Geschichte vorgelegt wurde. "Wir hatten ihm eine Ehe-Betrugsgeschichte geschrieben, die er und seine Frau Cathy hätten spielen sollen", so Ulmen. "Das war ihm dann zu hart."

Für das Thema Cameos und Superstars in "jerks." ist Fahri Yardim zuständig. "Ich bin der Marketing-Guru. Ich will, dass diese Perle gesehen wird und manchmal braucht es dafür die Verheißung über Stars", so der Schauspieler. So seien beispielsweise die Cameos von Andreas Bourani und Jasmin Wagner durch ihn möglich geworden ...