Hoyerswerda '91: ARD-Doku über die erschütternden Ausschreitungen

Christian Schulz und Nils Werner (MDR) fragen aber auch nach: Was ist aus den damals Beteiligten, was ist aus Hoyerswerda geworden? Zeugen des Geschehens wie der Vertragsarbeiter David Macou aus Mosambik oder die Polizisten Jörg Schwirtznik und Rainer Schölzel erinnern sich an die Wendezeit, an die Ausschreitungen selbst und an den Umgang mit ihnen in den Jahrzehnten danach. Die in Hoyerswerda aufgewachsene Autorin und Regisseurin Grit Lemke erlebte die Übergriffe hautnah mit, sie verließ ihre Heimatstadt schließlich wegen der Dominanz der Rechtsradikalen und beklagt das lang anhaltende Schweigen innerhalb der Stadt. Grit Lemke hat über ihre Kindheit und den September 1991 das Buch "Kinder von Hoy" geschrieben, das im September erscheint.