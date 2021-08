So klingt Deutschland. Die 50 beliebtesten Music-Acts bei VOX

Welches sind die beliebtesten deutschen Musik-Acts? VOX hat ein Meinungsforschungsinstitut befragt und präsentiert in "So klingt Deutschland" die Ergebnisse.

So klingt Deutschland. Die 50 beliebtesten Music-Acts

VOX lädt zur Zeitreise ein: In der Musiksendung "So klingt Deutschland – Die 50 beliebtesten Music-Acts" rekapituliert der Sender die letzten Jahrzehnte Musikgeschichte – mit einem Fokus auf deutschsprachige Künstler. Bei der Auswahl der 50 beliebtesten Acts aus den vergangenen 50 Jahren verlässt sich VOX jedoch nicht auf die Expertise prominenter Musikenthusiasten, sondern zieht nichts weniger als die Wissenschaft heran. Für die Rankingshow wurde das Meiungsforschungsinstitut Forsa beauftragt, die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler sowie Bands aus Deutschland zu ermitteln.

Das Ergebnis offenbart die ganze Vielfalt der deutschen Musikszene. Schließlich brachte diese in unterschiedlichsten Genres große Stars hervor. Im Schlager ist Heino eine lebende Legende, während in den letzten zehn Jahren Helene Fischer sämtliche Rekorde pulverisierte und zum Gesicht der deutschsprachigen Schlagerszene avancierte. Nicht minder erfolgreich waren die Stars der Neuen Deutschen Welle, allen voran Nena, die mit Evergreens wie "99 Luftballons" in der ganzen Welt Scharen von Fans begeisterte.