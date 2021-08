Grimme-Preis 2021: 3sat zeigt die Verleihung als Aufzeichnung

Vielen Preisträgern ist der Stängel der filigranen, an einen Bildschirm erinnernden Grimme-Preis-Skulptur schon abgebrochen, bevor sie die begehrte Auszeichnung nach Hause tragen konnten. In diesem Jahr werden am 27. August im Marler Theater unter den für ihre "beispielhaften Produktionen" Geehrten unter anderem die "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga, die WDR-Journalistin Isabel Schayani (für ihre Reportage aus dem Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos) und die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim wegen ihrer Vermittlung des Themas Corona sein, um einige Preisträger aus der Sparte Information zu benennen.

Geehrt werden Autoren und Produzenten von Sendungen, die alle im Kalenderjahr 2020 liefen – darunter in der Sparte Fiktion die Politsatire "Parlament" (One / WDR) und die Netflix-Serie "Unorthodox" über eine junge Frau in der chassidischen Gemeinde in Brooklyn. Carolin Kebekus wird für ihre "Carolin Kebekus Show" ausgezeichnet, Sebastian Pufpaff für die 3sat-Satirereihe "Noch nicht Schicht" und Joko und Klaas für ihre ProSieben-Show "15 Minuten Joko und Klaas – Männerwelten" über sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen.