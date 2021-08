Ludger Stratmann gestorben: Kabarettist wurde 73 Jahre alt

Lange vor Eckard von Hirschhausen bewies ein praktizierender Arzt, dass Medizin und Humor in Deutschland zusammenpassen können. Nun ist Kabarettist und Pott-Original Ludger Stratmann im Alter von 73 Jahren überraschend verstorben. Dies haben Familienangehörige dem WDR sowie der "WAZ" bestätigt. Wie die "WAZ" berichtet, sei Stratmann friedlich eingeschlafen und am Mittwochmorgen von Frau und Tochter leblos in seinem Bett gefunden worden sein.