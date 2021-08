Netflix-Doku über Michael Schumacher verspricht private Einblicke

"Es war keiner dabei wie er", erklärt Sebastian Vettel im Trailer zu Netflix' jüngster Dokumentation. Bei dem Mann, von dem er spricht, handelt es sich um niemand Geringeren als Rennsport-Legende Michael Schumacher. Ein neuer Film soll das Leben und die Karriere des Rennfahrers detailliert beleuchten. In einem ersten Trailer zeigt der Streamingdienst nun bereits einige Szenen der Doku "Schumacher", die am 15. September und damit fast auf den Tag genau 30 Jahre nach dem Formel-1-Debüt des heute 52-Jährigen erscheinen soll.

Wie es in einer Pressemitteilung des Streaminganbieters heißt, will der Film mithilfe von "seltenen Interviews und bisher unveröffentlichtem Material ein sehr sensibles und dennoch kritisches Portrait des siebenmaligen Formel-1- Weltmeisters" zeichnen. Inwiefern "Schumis" schwerer Skiunfall im Dezember 2013 dabei eine Rolle spielen wird, geht aus dem Trailer nicht hervor. Der frühere Motorsportprofi war seit dem Sturz nicht mehr in der Öffentlicheit zu sehen.