"Ghostbusters: Legacy" kommt bei Testaufführung gut an

Einen mehrstündigen Zeitslot hatte sich das Filmstudio Sony auf der Cinemacon, der eigenen Angaben zufolge größten Messe für Kinobetreiber, gesichert. Was den Gästen am gestrigen Abend in Las Vegas gezeigt wurde, sorgte dann für eine handfeste Überraschung: Neben dem ersten Trailer zu "Spider-Man: No Way Home" zeigte Sony den kompletten neuen "Ghostbusters"-Film. Glaubt man den Reaktionen, die seit wenigen Stunden in den sozialen Netzwerken geteilt werden, dann hat sich das Warten auf "Ghostbusters: Legacy" (im Original heißt der Film "Ghostbusters: Afterlife") gelohnt.