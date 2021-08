Love Island 2021: Neue Moderatorin Sylvie Meis als Baywatch-Badenixe

Um den Zuschauern richtig Lust auf die sechste Staffel zu machen, rührt der Sender kräftig die Werbetrommel und "bedient" sich dabei bei einem echten Fernsehklassiker: Sylvie Meis posiert für die Kampagne im orangefarbenen Badeanzug, der an "Baywatch" erinnert. Die Ähnlichkeit ist natürlich kein Zufall. Denn in der Werbekampagne hält Meis als "Love Guard" am Strand nach liebeshungrigen Singles Ausschau und wird im Strand-Café, auf Sonnenliegen und auf Sportplätzen fündig. Kurzerhand eilt sie den Singles zu Hilfe und bringt sie zum "Pool of Love" von "Love Island", wo einsame Herzen auf einer großen Party erste zarte Bande knüpfen.