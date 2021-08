Dreiraumwohnung: Kritik zum Film heute im ZDF

So selbstverständlich wie herausfordernd kauert Jackie vor der Haustüre und begehrt mit dem Jauchzen ihrer Kinder Einlass ins Haus der geschiedenen Oberärztin Konstanze. Die Behauptung von Jackie, die lediglich eine Bekanntschaft aus einem früheren gemeinsamen Reha-Aufenthalt ist, Konstanzes "beste Freundin" zu sein, bleibt lange rätselhaft. Jackies Ankunft gleicht einem Überfall, wenn nicht gar einer Geiselnahme. Konstanze wird in Zukunft nicht mehr die Herrin ihres Hauses sein. Während sich die ungleichen Mütter noch belauern – hier Entsetzen, dort vollständige Unbefangenheit -, finden die Kinder der beiden beim Umkrempeln des Hauses unbeschwert lärmend zusammen. Anja Kling und Carol Schuler ("Tatort Zürich") vollführen als ehrgeizige Ober-Ärztin und Berliner Under-Dog von der Straße in der ZDF-Komödie "Dreiraumzimmer" ein durchaus mitreißendes Duell.

Nicht zuletzt deshalb lässt sich die alleinerziehende Ärztin samt ihrer drei streng erzogenen Kinder (alle umwerfend, wie auch der Nachwuchs Jackies) fast alles gefallen. Jackie übernimmt in der Küche das Tomatensoßen-Regiment, die Kinder kacken ins Bidet und bestreichen die Eierschalen-Wände in rosé und pink, wenn sie nicht gerade mit Videospielen beschäftigt sind. Selbst Cola trinken, igitt, ist plötzlich erlaubt – da mag die Ärztin noch so tief in die gesundheitswissenschaftliche Kiste greifen.