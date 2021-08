Hubble – Die Geheimnisse des Weltalls: spannende ARTE-Doku über das Teleskop

Es war ein bedeutender Tag für die Weltraumforschung: Am 24. April 1990 startete das Spaceshuttle Discovery zu einer besonderen Mission ins All. Das Raumschiff sollte Hubble, ein zur damaligen Zeit einzigartiges Teleskop, in die Erdumlaufbahn befördern – mit Erfolg: In den vergangenen Jahrzehnten hat Hubble nicht nur eine Strecke von über 6,5 Milliarden Kilometern zurückgelegt. Das Teleskop hat zudem rund 1,5 Millionen Beobachtungen gemacht, die vielfach thematisiert und diskutiert wurden. Anlässlich des 30. Jahrestags von Hubble im vergangenen Jahr widmete der britische Regisseur David Briggs dem Forschungsinstrument eine eigene Dokumentation. ARTE zeigt den Film "Hubble- Die Geheimnisse des Weltalls" nun erstmals im deutschen Free-TV zeigt.