Warum Melissa Joan Hart sauer auf die USA ist

Die US-Schauspielerin Melissa Joan Hart ist trotz Impfung an Corona erkrankt. In einem emotionalen Instagram-Video teilte sie ihren Frust und richtete eindringliche Worte an ihre Fans.

"Ich bin wütend, wirklich wütend", erklärte Melissa Joan Hart am Mittwoch in einem Instagram-Video. Die Schauspielerin, die in den 90er-Jahren vor allem durch ihre Rollen in den Serien "Sabrina – Total verhext!" und "Clarissa" bekannt wurde, ist an COVID-19 erkrankt – und das, obwohl sie bereits vollständig geimpft sei, wie sie in dem kurzen Clip berichtete.