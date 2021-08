Young Rock bei Sky: Wie war Dwayne Johnson als Teenie?

Wenn man seine imposante Erscheinung so sieht, kann man es sich kaum vorstellen, aber auch "The Rock" war mal ein Kind. Sky holt die Comedy-Serie über den jungen Dwayne Johnson nach Deutschland.

Seit zwei Jahrzehnten gilt Dwayne Johnson als einer der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods. Zuvor war er unter dem Spitznamen "The Rock" als Wrestling-Star erfolgreich. Doch wie ist er überhaupt zu dem Mann geworden, der er heute ist? Diese Frage soll die US-amerikanische Comedy-Serie "Young Rock" beantworten. Mehr als ein halbes Jahr nach der US-Premiere zeigt Sky die Serie nun erstmals in Deutschland.

Ab Montag, 4. Oktober, werden die insgesamt elf Episoden wöchentlich um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy gezeigt. Im Anschluss sollen sie zudem über den Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q abrufbar sein. Dabei sollen sowohl der englische Originalton als auch die deutsche Synchronisation zur Auswahl stehen.

Die Geschichte beginnt in der nahen Zukunft, genauer gesagt im Jahr 2032: Dwayne Johnson (er spielt sich selbst) kandidiert für die Wahl zum US-Präsidenten. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Schauspieler Randall Park (ebenfalls gespielt von sich selbst) blickt er auf seine Kindheit und Jugend zurück: Man sieht, wie der zehnjährige Dwayne (gespielt von Adrian Groulx, "Mighty Express") in einer toughen Familie, als Sohn des Wrestlers Wayde Bowles (Joseph Lee Anderson) aufwächst.