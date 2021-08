Die Schläfer: Kritik zur Serie bei ARTE

Ein systemkritisches Paar kehrt während der letzten Tagen der kommunistischen Diktatur nach Prag zurück, doch dann verschwindet der Mann spurlos. Die tschechische Serie "Die Schläfer" bietet atmosphärisch dichtes Bespitzelungs-Drama.

Die Schläfer Mini-Serie • 19.08.2021 • 21:45 Uhr

Prag, 1989. Da denkt mal als Deutscher an die 4.000 wild zur Flucht entschlossenen DDR-Bürger, die auf dem Gelände der Prager Botschaft aufs Durchlässigwerden des Eisernen Vorhangs und den Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Osteuropa warteten. Auch das tschechische Exilpaar Marie (Tatiana Pauhofova) und Viktor (Martin Mysicka) sieht die Bilder der Prager BRD-Botschaft im Fernsehen. Das regimekritische Paar lebt zwölf Jahre nach seiner Flucht aus der Heimat in London. Mittlerweile besitzt man einen britischen Pass. Marie spielt als klassische Geigerin in einem Ensemble, Viktor arbeitet als politischer Analyst. Als sich die politische Öffnung des Ostblocks manifestiert, wagt das kinderlose Paar einen Besuch in der alten Heimat. Marie besucht ihre Schwester, die bald Großmutter wird. Man streitet sich über die Pflege des mittlerweile verstorbenen Vaters und die – nach Maries Meinung – mangelnde Fürsorge für dessen Grab. Als Viktor und Marie eines Abends in Prag unterwegs sind, werden sie von einem Auto erfasst.

Marie wacht schwer verletzt nach einigen Tagen Koma im Krankenhaus auf. Von ihrem Mann Viktor fehlt jede Spur. Auch wurde ihr Körper nicht an jenem Ort gefunden, wo sie selbst den Unfall verortete. Auf der Suche nach ihrem Mann stößt Marie auf große Ungereimtheiten ...

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

ARTE zeigt die sechsmal eine Stunde lange Miniserie "Die Schläfer" als deutsche Erstaufführung. Mit jeweils drei Folgen am 19. und 26. August in linearer Ausstrahlung oder zwischen dem 12. August und 24. September auf Abruf in der Mediathek. Wer auf die grauschleierige Bespitzelungs-Paranoia von Agentenroman-Meister John le Carré ("Der Spion, der aus der Kälte kam") steht, muss sich "Die Schläfer" auf jeden Fall ansehen. Atmosphärisch dicht und voll subtiler Spannung erzählt die tschechische HBO-Serie aus einer Welt, in der niemand dem anderen trauen kann und jede Beziehung eine – mindestens – doppelbödige ist.

Wobei das Figuren-Ensemble von "Die Schläfer" mehr Charaktere als nur den von Marie umfasst, wie man es sich bei einer sechsstündigen Miniserie denken kann. Eine Untersuchung von Viktors Verschwindens wird von der tschechischen Staatssicherheit eingeleitet, unter dem Kommando des abgehalfterten Vaclav Vlach (Jan Vlasak) und seines Leutnants Jan Berg (Martin Hofmann). Berg möchte dem Fall Viktor Skala weiter nachgehen, doch sein Vorgesetzter Vlach verbietet ihm die Nachforschungen. Dann findet Berg heraus, wer in der Vergangenheit an dem Fall beteiligt war. Miluska (Kristyna Podzimkova), seine heimliche Freundin und Vlachs Sekretärin, könnte ihm vielleicht Zugang zu der Akte verschaffen, die weitere Informationen enthält ...

Die renommierte US-Serienschmiede HBO produzierte den langsam erzählenden, aber exzellent gespielten Paranoia-Thriller aus Tschechien, der durchaus auch ein wenig an eine XXL-Version von "Das Leben der Anderen" erinnert. Die Dependance HBO Europe ist seit den frühen 90ern vor allem in den Staaten des ehemaligen Ostblocks aktiv und sorgt dort nicht nur für einen eigenen Streamingdienst mit internationalen Hochglanz-Produkten wie "Game of Thrones" oder zuletzt der herausragenden Kate Winslet-Serie "Mare of Easttown", sondern hin und wieder für auch für lokale Produktionen.

"The Sleepers", übrigens versehen mit einem der besten Vorspänne des bisherigen Serienjahrs, der die schlafenden Protagonisten zeigt, entstand unter der Regie von Ivan Zacharias. Zusammen mit Alice Nellis war er auch für die HBO Europe-Serie "Wasteland: Verlorenes Land" (2016) verantwortlich. Die 37-jährige Hauptdarstellerin Tatiana Pauhofova ist ein echter Star in Tschechien. Unter anderem spielte sie im tschechischen Remake von "BeTipul" ("Terapie", 2011), "Burning Bush – Die Helden von Prag" (2013) und "Maria Theresia" (2017-2019).

Die Schläfer – Do. 19.08. – ARTE: 21.45 Uhr