"The Empress": erste Bilder der neuen Sissi-Serie bei Netflix

Die neue Netflix-Serie "The Empress" will die Geschichte von Kaiserin Sissi neu erzählen. Nun haben die Dreharbeiten begonnen.

Sie sind eines der wohl populärsten Liebespaare der Geschichte: Seit Generationen begeistert die stürmische Beziehung des österreichischen Kaisers Franz Joseph von Österreich und der bayerischen Prinzessin Elisabeth von Wittelsbach, genannt Sissi, in verschiedenen Filmversionen die Zuschauer. Demnächst soll eine weitere Serie über Sissis Lebensgeschichte dazukommen: Wie Netflix nun mitteilte, haben die Dreharbeiten für die deutsche Serie mit dem Arbeitstitel "The Empress" begonnen. Pünktlich zum Drehstart hat der Streamingdienst nun auch die ersten Bilder von Devrim Lingnau ("Auerhaus") und Philip Froissant ("Schwarze Insel") als junges Kaiserpaar veröffentlicht.

Insgesamt sechs Folgen soll "The Empress" zunächst umfassen. Unter der Regie von Katrin Gebbe ("Pelikanblut") und Florian Cossen ("Mitten in Deutschland: NSU") werden darin die ersten Monate nach Sissis Ankunft am Wiener Hof Mitte des 19. Jahrhunderts behandelt. Im Zentrum soll dabei die Liebesgeschichte zwischen Sissi und Franz stehen. Gleichzeitig sollen aber auch die Intrigen und Machtkämpfe am Habsburger Hof sowie Sissis Auseinandersetzungen mit ihrer machthungrigen Schwiegermutter Sophie eine Rolle spielen.