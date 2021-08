Prince Charming 2021: Diese 18 Kandidaten buhlen um Kim Tränka

Die dritte Staffel der schwulen Dating-Show läuft ab dem 17. August 2021 beim Streaming-Anbieter TVNOW. In neun Folgen lernt "Prince Charming" Kim Tränka die Kandidaten in Einzel- und Gruppendates kennen und muss sich am Ende jeder Folge entscheiden, wen er weiter in der Sedung behalten möchte und wen er nach Hause schickt.