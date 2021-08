Denzel Washington: Diese Momente sind ihm besonders peinlich

Als zweifacher Oscar-Preisträger gehört Denzel Washington zu den ganz Großen in Hollywood. Jeder Film, bei dem er mitwirkt, wird quasi automatisch zum weltweiten Kassenschlager. Doch dafür nimmt der 66-Jährige so einiges auf sich. In der Vergangenheit musste Denzel Washington für die eine oder andere Rolle beispielsweise etliche Kilo zulegen. Keine leichte Aufgabe für den Leinwand-Star, der aktuell neben Jared Leto in "The Little Things" (kurz nach Kinostart bei Sky und Sky Ticket) zu sehen ist. Im Interview mit der Agentur teleschau gab Denzel Washington daher nun offen zu: "An Gewicht zuzulegen gehört leider häufig zum Alltag eines Schauspielers. Aber ich muss schon sagen, dass mir diese Momente immer besonders peinlich sind. Irgendwann erreiche ich jedoch immer den Punkt, an dem ich mein Schamgefühl einfach loslasse und vergesse."