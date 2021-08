Hamilton – Undercover in Stockholm: Kritik zur Serie im ZDF

Carl Hamilton (Jakob Oftebro, Berlinale-Shootingstar 2014) wurde bei der US-Eliteeinheit Navy Seals ausgebildet und danach vom CIA angeworben. Sein erster Auftrag führt Hamilton gleich in seine Heimat. In "Hamilton – Undercover in Stockholm" (Regie: Erik Leijonborg) nach Stockholm soll er ein Attentat auf die schwedische Innenministerin verhindern. Doch bei der Rede am 1. Mai gibt es sechs Tote und zahlreiche Verletzte. Durch seine heimliche Anwesenheit in Stockholm gerät Hamilton selbst in Verdacht, am Attentat beteiligt gewesen zu sein. Doch wer sind die wahren Drahtzieher, die hinter dem Anschlag stehen? Wer ist Freund, wer ist Feind?