Rendezvous mit einem Asteroiden bei ARTE: die historische Reise einer Weltraumsonde

Es war ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Weltraumforschung: Im September 2016 startete die US-amerikanische Weltraumsonde Osiris-Rex, um Bodenproben vom Asteroiden Bennu zu nehmen. Anschließend, so hofften die Forscherinnen und Forscher, sollten sich daraus Rückschlüsse auf die Entstehung der Erde ziehen lassen. Die Dokumentation "Rendezvous mit einem Asteroiden" von Terri Randall hat das einmalige Forschungsprojekt mit allen Höhen und Tiefen begleitet. ARTE zeigt den Film im Rahmen des Thementags "Die Nacht der Sterne" nun erstmals.

Zwei Jahre dauerte die Reise, die Osiris-Rex zurücklegte. Es war ein historisches Unterfangen: Sollte es ihr tatsächlich gelingen, so wäre die Sonde die erste in der Geschichte, die auf einem Asteroiden landete. 2014 war der europäischen Sonde Rosetta mit der Landung auf dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko eine vergleichbare Meisterleistung gelungen. Doch die Mission von Osiris-Rex verlief anders als geplant: Da Bennu einer ungastlichen Geröllhalde von gerade einmal 500 Metern Durchmesser glich, war eine Landung auf dem Asteroiden ausgeschlossen. Wie viel Kreativität fortan nötig war, um die Mission dennoch abzuschließen, zeigt die erfahrene US-amerikanische Filmemacherin Terri Randall in ihrer Dokumentation.