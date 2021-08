Esther Sedlaczek: neue "Sportschau"-Moderatorin im prisma-Podcast

In den zehn Jahren bei Sky ist viel passiert. Sie hatte alle großen Protagonisten der Sportwelt vor dem Mikro. Meist wurden die Interviews live übertragen. Stress pur. Ist der Job noch ein Traum? "Absolut. Und eigentlich müsste ich mich kneifen, wenn ich daran denke. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass mir das einfach liegt." Feste Karriereziele steckt sich die Moderatorin allerdings für die Zukunft keine. "Familie geht für mich über alles. Und wenn ich mir überlege, was in zehn Jahren sein wird, dann denke ich eher daran, was in zehn Jahren aus meinen Kindern wird, nicht an das, was mit meiner Karriere passiert", sagt sie überzeugt. Wie hält sie dem Druck in der Sport-TV-Welt stand? "Ich bin nicht immer nur mit Blumen beworfen worden. Gerade am Anfang hat es viele kritische Kommentare gehagelt. Aber auch da muss man durch, das gehört dazu und ist auch eine gute Erfahrung. Man entwickelt sich ja persönlich weiter und weiß irgendwann, was man kann."