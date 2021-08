Grill den Henssler: No Angels mit klarer Ansage an Steffen Henssler

Steffen Henssler bekommt es mit den No Angels zu tun: In der zweiten Folge der "Grill den Henssler Sommer-Specials" will die Girlgroup dem Koch ordentlich einheizen.

Es wird heiß: Am kommenden Sonntag, 15. August, zeigt VOX die zweite Folge der "Grill den Henssler Sommer-Specials" um 20.15 Uhr. Bei der Hauptspeise bekommt es Steffen Henssler dabei erstmals mit gleich vier Gegnerinnen auf einmal zu tun. Die erfolgreichste deutsche Girlband aller Zeiten, die No Angels, fordern den Star-Koch mit einer Grillaufgabe heraus – mit Erfolg: "Dass ich das letzte Mal privat gegrillt habe – daran kann ich mich nicht erinnern", erklärt der 48-Jährige besorgt. Doch das reicht den Engeln nicht: Mit einem eigens erfundenen Haka-Kriegstanz und dem Ruf "We will grill you" wollen sie Henssler weiter einschüchtern. Ob sie am Ende gewinnen?

Bei der Vorspeise zeigt sich Henssler hingegen gewohnt siegessicher: "Ich gewinne mit zwei Punkten Vorsprung." Dabei hat Sammy Amara, Frontmann der Band Broilers, extra seinen Bandcaterer Ole Plogstedt als Koch-Coach mitgebracht. Gemeinsam wollen sie das Gericht "Chicorée und Gin – zusamm' in Flamm' mit verstecktem Hüttenkäse und Kräuteröl" zubereiten, eine Kombination, die Jury-Frontfrau Mirja Boes nicht gerade überzeugt: "Die Zutaten in dieser Kombination machen mir Angst", sagt die Komikerin. Moderatorin Laura Wontorra wiederum zeigt sich frustriert: "Es ist reine Folter, wenn du dir journalistische Fragen überlegst und dann will keine Sau mit dir reden."

Zum Nachtisch trifft Henssler schließlich auf den "Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason. Der gebürtige Isländer fordert Henssler mit einer besonders gemeinen Aufgabe heraus: "Ich weiß, dass du kein guter Flambierer bist." Deshalb setzt er auf Skyr-Soufflé mit flambierter Ananas. Die ganze Folge ist bereits jetzt auf TVNOW abrufbar.