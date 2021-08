Mich hat keiner gefragt: Kritik zum ZDF-Film mit Meike Droste

Irgendeiner von ihnen wird sich doch erbarmen, denkt Anna. Also stürzt sie sich, unterstützt von ihrer besten Freundin Daisy (wundervoll wie immer: Elena Uhlig) in eine intensive Recherche. Die Herren sind jedoch alles andere als begeistert, als die bindungsängstliche Anna vor ihrer Tür steht, und so kassiert die Brautmutter eine Abfuhr nach der anderen, was am Ende zu einer wahren Lebenskrise führt: Warum wurde ihr eigentlich nie die Frage aller Fragen gestellt? Am Ende steht Anna der Ehe doch nicht mehr so feindselig gegenüber. Sie könnte sich sogar vorstellen, selbst den Bund fürs Leben einzugehen. Die Frage ist nur: Mit wem? Albert (Oliver Stokowski) und ihre Jugendliebe Robert (Stephan Luca) sind schließlich beide willige Kandidaten ...